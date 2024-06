Speel altijd en overal je favoriete spel CATAN: het originele bordspel, het kaartspel, de uitbreidingen en ‘CATAN – Rise of the Inkas’, alles in één app! Na een lange reis vol ontberingen hebben je schepen eindelijk de kust van een onbekend eiland bereikt. Er zijn echter ook andere ontdekkingsreizigers op Catan geland: de race om het eiland te vestigen is begonnen! Bouw wegen en steden, handel vakkundig en word Heer of Vrouwe van Catan! Ga op reis naar het Catan-universum en strijd in spannende duels tegen spelers van over de hele wereld. De bordspelklassieker en het Catan-kaartspel brengen een echt tafelgevoel op je scherm! Speel met uw Catan Universe-account op het apparaat van uw keuze: u kunt uw login gebruiken op tal van desktop- en mobiele platforms! Word onderdeel van de enorme wereldwijde Catan-gemeenschap en neem het op tegen spelers van over de hele wereld en op alle ondersteunde platforms. Het bordspel: Speel het basisbordspel in de multiplayer-modus! Sluit je aan bij twee van je vrienden voor maximaal drie spelers en ga alle uitdagingen aan in "Arrival on Catan". Maak het nog spannender door het volledige basisspel te ontgrendelen; de uitbreidingen “Cities & Knights” en “Seafarers”, elk voor maximaal zes spelers. Het speciale scenariopakket met de scenario's 'Enchanted Land' en 'The Great Canal' voegt nog meer variatie aan je games toe. De game-editie ‘Rise of the Inkas’ is weer een spannende uitdaging voor jou, aangezien je nederzettingen in hun hoogtijdagen gedoemd zijn. De jungle slokt de tekenen van menselijke beschaving op en je tegenstanders grijpen hun kans om hun nederzetting te bouwen op de locatie waar ze naar hunkeren. Het kaartspel: Speel het introductiespel van het populaire kaartspel voor 2 spelers “Catan – The Duel” gratis online of beheers de gratis “Arrival on Catan” om de singleplayer-modus permanent tegen de AI te ontgrendelen. Koop het volledige kaartspel als in-game aankoop om drie verschillende themasets te spelen tegen vrienden, andere fans, vrienden of verschillende AI-tegenstanders en dompel jezelf onder in het bruisende leven op Catan. Functies: - Handelen – bouwen – vestigen – Word Heer van Catan! - Speel op al je apparaten met één account. - Trouw aan de originele versie van het bordspel “Catan”, evenals het kaartspel “Catan – The Duel” (ook bekend als “Rivals for Catan”) - Ontwerp je eigen avatar. - Chat met andere spelers en vorm gilden. - Neem deel aan seizoenen en win geweldige prijzen. - Speel om talloze prestaties te verdienen en beloningen te ontgrendelen. - Ontvang extra uitbreidingen en speelmodi als in-game aankopen. - Ga heel eenvoudig aan de slag met de uitgebreide tutorial. Gratis te spelen inhoud: - Basisspel gratis wedstrijden tegen twee andere menselijke spelers - Inleidende spelvrije wedstrijden Catan – Het duel tegen een menselijke speler - "Aankomst op Catan": beheers de uitdagingen in alle delen van het spel om meer rode Catan-zonnen te krijgen. - Je kunt Catan-zonnen gebruiken om tegen de computer te spelen. Je gele zonnen laden zichzelf op.

Website: catanuniverse.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Catan Universe. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.