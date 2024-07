Casual Crossword is een leuk casual spel waarin spelers mysterieuze woorden moeten decoderen om de lege plekken in te vullen op basis van gegeven aanwijzingen. In Casual Crossword moeten spelers de lege vakjes invullen met de juiste letters. De rechterkant van het lege bord wordt in twee hintdelen verdeeld, waardoor respectievelijk de horizontale en verticale rijen letters in het spel zichtbaar worden. De lege cellen zijn genummerd en de bijbehorende suggesties staan ​​aan de rechterkant. Denk goed na om het juiste antwoord te geven. Decodeer mysterieuze woorden met je intelligentie.

Website: connectionsgame.io

