Brain Workout is een leuk puzzelspel waarin spelers hun wiskundig denkvermogen moeten gebruiken om basisberekeningen te voltooien. In Brain Workout moeten spelers wiskundige kennis toepassen om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen uit te voeren. Het spel geeft voorbeelden van onvolledige berekeningen. Je moet het ontbrekende getal vinden om de berekening te voltooien. Dit is de snelste manier om uw vermogen om nauwkeurig en snel te berekenen te leren en te oefenen.

Website: connectionsgame.io

