In Brain Puzzle Out moeten spelers hun intelligentie en behendigheid in computationeel denken tonen om getallen tot een bepaald resultaat te combineren. Brain Puzzle Out is een puzzelspel met een wiskundethema, waarbij spelers getallen combineren door ze bij elkaar op te tellen om een ​​bepaald getal te vormen. Er worden veel berekeningen gegeven, je moet snel een keuze maken voordat de tijd om is. Terwijl u elk cijfervak ​​selecteert, wordt het totaal ervan onderaan weergegeven. Hierboven ziet u het exacte eindresultaat. Reken snel en denk goed na om de juiste berekening te maken.

