In Blurdle krijgen spelers 8 mogelijkheden om het mysterieuze woord te decoderen op basis van de gegeven hints. Dit zijn woorden die uit vier of vijf letters bestaan. Blurdle heeft een hogere moeilijkheidsgraad dan andere Wordle-spellen. Daarom zullen spelers meer pogingen hebben. Bovendien kun je de moeilijkheidsgraad van het spel kiezen door de lengte van het mysterieuze woord te kiezen. Spelers moeten de aanwijzingen gebruiken die na elke gok worden gegeven om het exacte woord te weten waarnaar ze bij de volgende gok moeten zoeken. Dit spel is geschikt voor mensen die goed kunnen nadenken en graag redeneren. Dit is ook een interessante manier om uw woordenschat te leren en uit te breiden.

