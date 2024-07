Animals Word Search biedt spelers een bepaald vocabulaire en observeert vervolgens zorgvuldig om ze te vinden in de rommelige woordentabel. In Animals Word Search verschijnt een alfabet met veel letters willekeurig gerangschikt. Aan de rechterkant staan ​​de woorden die je in die tabel moet vinden. Observeer zorgvuldig en vind ze vervolgens door de muis van de eerste letter naar de laatste letter van het woord te slepen. Het bevindt zich meestal op dezelfde horizontale, verticale of diagonale rij. Ga er niet van uit dat de eerste letter van het woord bovenaan staat, omdat deze in omgekeerde volgorde kan worden gerangschikt. Wanneer u een letter invult, wordt het overeenkomstige woord aan de rechterkant doorgestreept. Dit spel is gemaakt met als doel spelers te helpen hun observatievermogen te vergroten en meer woordenschat te leren kennen.

Website: connectionsgame.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Animals Word Search. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.