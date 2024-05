Foundation AI voor bedrijfskritische beslissingen. Eén AI-model om ruimtes te begrijpen, serviceprocessen te monitoren, nauwkeurig te voorspellen en efficiëntie te garanderen. Zensors zal elke camera in uw gebouw omzetten in een door AI aangedreven supersensor. Het AI-platform doet dit door verbinding te maken met uw bestaande camera's en kan een ruimte in de gaten houden om meerdere workflows rond capaciteitsbeheer, personeelsbezetting, schoonmaak, klantervaring en het volgen van bedrijfsmiddelen te volgen. De AI leert activiteitspatronen om facilitair management of bedrijfsprocessen te stroomlijnen en biedt realtime waarschuwingen voor afwijkingen, voorspellingen en rijke data-analyses.

Website: zensors.com

