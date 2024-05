Zego is een automatiseringsbedrijf voor vastgoedbeheer dat omslachtige maar kritische workflows voor managers en verenigingen vereenvoudigt. Ons moderne platform versnelt de NOI-groei en beperkt de risico's, waardoor klanten hun middelen kunnen opschalen, vertrouwen kunnen opbouwen en op data gebaseerde beslissingen kunnen nemen. Van betalingen en nutsbeheer tot betrokkenheid van bewoners: de geautomatiseerde workflows van Zego integreren naadloos met toonaangevende vastgoedbeheersystemen, waardoor gebruikers realtime en nauwkeurige informatie binnen handbereik hebben. Sinds de oprichting in 2003 is Zego (een Global Payments-bedrijf) geëvolueerd van een toonaangevende betalingsprovider naar een uitgebreid automatiseringsplatform voor vastgoedbeheer. Met meer dan 350 medewerkers bedient Zego 7.000 woningvastgoedbedrijven en ruim 15 miljoen eenheden in het hele land. Lees meer over wat Zego tot een van de beste workflowautomatiseringsplatforms voor vastgoedbeheer maakt op gozego.com.

Website: gozego.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Zego. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.