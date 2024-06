Zeemo stelt makers van inhoud in staat om video-ondertitels automatisch te genereren en te vertalen in 18 talen met de modernste nauwkeurigheidspercentages. Door gebruik te maken van geavanceerde spraakherkenning en technologie voor het begrijpen van natuurlijke taal, herkent Zeemo automatisch menselijke stemmen in video's en zet deze om in ondertiteling. Deze innovatieve oplossing levert automatische video-ondertitelingsdiensten die de toegankelijkheid en de gebruikerservaring verbeteren. Applicatie: https://zeemo.ai/zmapp/

Categorieën : Productivity Transcriptiesoftware

Website: zeemo.ai

