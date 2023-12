You Need a Budget (YNAB) (uitgesproken als Why-nab) is een Amerikaans multi-platform persoonlijk budgetteringsprogramma gebaseerd op de envelopmethode. In 2013 was het de populairste persoonlijke financiële software onder Lifehacker-lezers.

Website: youneedabudget.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan YNAB. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.