Yesil Health is een AI Health Assistant die is ontworpen om gepersonaliseerde, op bewijs gebaseerde oplossingen te bieden voor gezondheidsvragen van gebruikers. Het omvat een spectrum aan behoeften, waaronder gezondheidsconsultaties, voedingsadvies, interpretatie van laboratoriumresultaten, lichaamsbeweging en mentale coaching. Yesil Health is ontworpen om te leren en zich aan te passen aan het gezondheidsprofiel van een individu en biedt oplossingen die zijn gebaseerd op de nieuwste medische onderzoeken en richtlijnen. Functies zoals de 'Analysed Health PDF' stellen gebruikers in staat medische documenten te uploaden, die vervolgens door de AI worden geanalyseerd om duidelijke en begrijpelijke uitleg in eenvoudige taal te geven. Het heeft ook blijk gegeven van een geavanceerd begrip van gezondheidsgegevens, waardoor betrouwbare informatie aan de gebruiker wordt geleverd. Toepassingsgebieden variëren van veel voorkomende symptomen en dieetadviezen tot de gezondheid van vrouwen en chronische aandoeningen. Hoewel het een geavanceerd hulpmiddel is op het gebied van AI in de gezondheidszorg, is het belangrijk op te merken dat Yesil Health aanbeveelt dat een zorgverlener de AI-output interpreteert en deze individueel als aanvullend hulpmiddel gebruikt. Yesil Health is een product van Yesil Science, een technologiebedrijf gespecialiseerd in gezondheids- en welzijnsoplossingen.

Website: yesilhealth.com

