XFA AI is een cloud-GPU-verhuurplatform dat kosteneffectieve GPU-computeroplossingen voor ondernemingen biedt. Enkele van de belangrijkste kenmerken van dit platform zijn: * Docker Ecosystem: inzet van Docker-gebaseerde containers om de vereiste software snel operationeel te krijgen. * Krachtige zoekconsole: helpt de vereiste GPU efficiënt te vinden. * On-demand of spothuuropties: Biedt flexibiliteit bij het kiezen van een huurmodel op basis van de behoeften. * Meerdere beveiligingsniveaus: biedt provideropties van hobbyniveau tot Tier-4-datacenters om aan verschillende beveiligingsbehoeften te voldoen. * GUI- en CLI-interface: biedt zowel grafische als opdrachtregelgebruikersinterface-opties voor toegang tot services. * Realtime prijsbiedingssysteem: maakt extra besparingen tot 50% mogelijk door gebruik te maken van spotinstanties en veilingprijzen. * DLPerf-toepassing: GPU-tool voor het beoordelen van hardwareprestaties voor deep learning-taken. Over het geheel genomen heeft XFA AI tot doel de democratisering van GPU-rekenkracht mogelijk te maken door meer betaalbare en flexibele toegang te bieden aan een breed scala aan gebruikers, van individuen tot ondernemingen.

Website: aixfa.com

