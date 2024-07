Wordscope is een uitgebreide AI-tool die is ontworpen om het proces van het vertalen van documenten te stroomlijnen. Het biedt een uitgebreid portfolio aan functies om de kwaliteit en consistentie van alle vertalingen te garanderen. De tool maakt gebruik van neurale machinevertaling om de productiviteit te verbeteren. Wordscope maakt opslag en hergebruik van vertalingen met privé-vertaalgeheugens mogelijk, waardoor redundantie wordt voorkomen. Een inclusieve terminologiedatabase helpt bij het handhaven van de consistentie tussen verschillende soorten inhoud en media. De tool profiteert ook van openbare vertaalgeheugens, die het gebruik van vertalingen van officiële meertalige websites mogelijk maken. Andere functies zijn onder meer een vergelijkende revisietool voor getrouwheid aan de originele tekst, kwaliteitscontroletools voor foutdetectie en synoniemenlijsten om de stijl te verbeteren. Het maakt het delen van projecten tussen meerdere vertalers mogelijk, wat veelzijdigheid biedt voor grootschalige werken. De tool ondersteunt een brede selectie talen. Naast de technische mogelijkheden is Wordscope ontworpen voor toegankelijkheid op afstand, waardoor vertalingen vanaf elke locatie op een MAC of pc mogelijk zijn. Over het geheel genomen fungeert Wordscope als een alles-in-één oplossing voor professionele vertalers, met als doel de productiviteit en inkomsten te verhogen.

Website: pro.wordscope.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Wordscope. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.