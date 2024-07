Wonderslide is een door AI aangedreven presentatiemaker die een snelle en gemakkelijke manier biedt om verbluffende presentaties te ontwerpen. Met Wonderslide kunnen gebruikers hun conceptdia's uploaden en vindt de AI-ontwerper, aangedreven door een neuraal netwerk, snel het perfecte ontwerp voor hun presentatie. De voltooide presentatie is binnen enkele seconden klaar om te downloaden. Een van de belangrijkste kenmerken van Wonderslide is het gemak waarmee u met slechts één klik wijzigingen kunt aanbrengen in het ontwerp of het kleurenschema van een dia. De AI-ontwerper zorgt voor alle noodzakelijke aanpassingen, waardoor gebruikers geen onnodige instellingen hoeven door te voeren. De tool maakt ook maatwerk en branding mogelijk, waardoor gebruikers kleuren, lettertypen en stijlen kunnen kiezen die aansluiten bij het merkboek van hun bedrijf, en een logo aan alle dia's kunnen toevoegen. Vriendelijke interactie is een ander voordeel van Wonderslide, omdat het naadloos samenwerkt met PowerPoint- en Google Slides-bestanden. De AI-ontwerper rangschikt en lijnt alle elementen uit en retourneert een bestand dat gebruikers indien nodig verder kunnen bewerken. Wonderslide is populair onder professionals uit middelgrote en kleine bedrijven die tijd willen besparen bij het ontwerpen van presentaties en zich willen concentreren op belangrijkere taken. Het is vooral nuttig voor mensen zoals verkoopvertegenwoordigers, HR-managers en marketingmedewerkers die niet veel tijd aan het ontwerp kunnen besteden. De tool biedt een gratis proefperiode van 7 dagen, waarin gebruikers een onbeperkt aantal conceptbestanden kunnen verwerken en voorbeelden van ontwerpen kunnen bekijken. Wonderslide biedt ook flexibele tariefplannen, waaronder een jaarabonnement met 40% korting en een maandabonnement, waardoor gebruikers volledige toegang hebben tot alle functies. Er zijn ook Enterprise-abonnementen beschikbaar, die aanpassingsopties bieden om aan de specifieke behoeften van bedrijven te voldoen. In de toekomst wil Wonderslide de compositie van dia's met tabellen, diagrammen en schema's verbeteren, en indrukwekkende grafieken en diagrammen maken op basis van gebruikersgegevens. Gebruikers worden aangemoedigd om hun feedback met het team te delen voor voortdurende verbetering.

Website: wonderslide.com

