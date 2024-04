Wizdeo is een toonaangevend digitaal YouTube-bureau dat samenwerkt met Europese topmerken. Tot nu toe hebben in totaal +160 video's met merkinhoud +55 miljoen natuurlijke weergaven voor zijn klanten gegenereerd. We werken met alle industriële sectoren, waaronder FMCG, gaming, mobiele apps, speelgoed en NGO's. Wizdeo's bureau- en MCN-bedrijven worden ondersteund door Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), een eigen big data-tool die meer dan 700.000 kanalen wereldwijd volgt en analyseert, waaronder 17.000 merkkanalen, 55 miljoen video's en 40 miljoen gebruikers. Wizdeo Analytics biedt makers en merken automatische en gepersonaliseerde suggesties om het publiek van hun kanaal verder te ontwikkelen en de concurrentie te benchmarken: YouTube-marktaandeel, topbeïnvloeders en de beste advertentiecampagnes. Wizdeo Analytics koppelt YouTube-makers ook aan de behoeften van merken aan specifieke merkinhoudscampagnes en stelt hen in staat om via het publiek van influencers de meest winstgevende segmenten van hun publiek te targeten.

Categorieën :

Website: analytics.wizdeo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Wizdeo Analytics. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.