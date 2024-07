Wiser Media is een slimme sociale bibliotheek die zich richt op cultuur en technologie. Het biedt een platform waar gebruikers samengestelde podcasts, video's, artikelen en nieuwsbrieven kunnen ontdekken en openen, aanbevolen door een gemeenschap van levenslange leerlingen. De inhoud is gepersonaliseerd naar de smaak van de gebruiker en biedt een ervaring op maat. Het platform helpt gebruikers niet alleen bij het opslaan en organiseren van digitale inhoud, maar bevordert ook een gemeenschap van leerlingen die samenkomen om samengestelde inhoud van hoge kwaliteit te ontdekken en van elkaar te leren. Het heeft tot doel de informatie-overload tegen te gaan door gebruik te maken van door AI ondersteunde slimme functies om artikel-, podcast-, video-, nieuwsbrief- en audioboeklinks om te zetten in een bibliotheek met secties. Hierdoor kunnen gebruikers hun eigen samengestelde inhoudscollecties creëren, waardoor het gemakkelijker wordt om relevant materiaal te vinden en te openen. Wiser Media promoot het idee van cureren als een daad van vrijgevigheid in plaats van ondemocratisch of elitair te zijn. Het benadrukt het delen van wat gebruikers leuk vinden en inspirerend vinden. Het platform is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van nieuwsgierige individuen en gemeenschappen die kennis willen organiseren en hun intellectuele bezigheden willen visualiseren. Het is bedoeld om een ​​gecentraliseerde hub te bieden waar gebruikers op één plek toegang kunnen krijgen tot diverse inhoud en deze kunnen verkennen. Wiser Media is een project van Wiser Media Labs, een bedrijf dat feedback en vragen van gebruikers op prijs stelt. Het platform is gevestigd in Londen en opereert onder het auteursrecht van Waarschijnlijk Medya AŞ.

