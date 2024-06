WindowsReport.com is een onafhankelijke online publicatie opgericht in de herfst van 2012 die het Windows-platform van Microsoft bestrijkt, samen met de vele gerelateerde producten en diensten, allemaal met als doel de bredere implicaties van hun ontwikkeling in de wereld van de technologie te contextualiseren. We streven ernaar om belangrijk nieuws, tips en divers advies voor pc-bezitters te bieden. Sinds de oprichting is WindowsReport.com uitgegroeid tot een van de belangrijkste websites als het gaat om Windows-dekking, waarbij miljoenen Windows-enthousiastelingen vertrouwen op het team van ervaren technologiejournalisten, redacteuren, communitymanagers en meer van WindowsReport.com voor de nieuwste informatie. nieuws, recensies, functies en productaanbevelingen.

Website: windowsreport.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Windows Report. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.