WhoIsHostingThis.com is een webmastertool waarmee u kunt ontdekken welke webhost een website gebruikt. De meeste webmastertools worstelen met deze ene simpele vraag: wie host eigenlijk een website? NetCraft.com kan u bijvoorbeeld de indruk geven dat HostGator.com wordt gehost door The Planet. Uiteraard niet - het wordt gehost door HostGator! -maar ze huren ruimte in het datacenterassortiment van The Planet. Het kennen van de echte webhost is van onschatbare waarde als u met spoed een DMCA-klacht, smaadpapieren moet indienen of een DDoS-aanval moet melden. WhoIsHostingThis.com gebruikt meerdere gegevensbronnen om nauwkeurigere resultaten te leveren, evenals beoordelingen van webhostingmerken, een hostingvergelijkingstool en een DMCA-verwijderingsservice. De tool is te zien in de New York Times, LifeHacker en Download Squad. Het wordt ook gebruikt door de Britse overheid en de Association of Chief Police Officers in het Verenigd Koninkrijk voor het opsporen van websitehosts.

Website: whoishostingthis.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan WhoIsHostingThis. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.