De Font Finder-tool van What Font Is is een AI-aangedreven oplossing waarmee gebruikers lettertypen uit elke afbeelding kunnen identificeren. De tool beschikt over een catalogus met meer dan 900.000 geïndexeerde lettertypen, die zowel commercieel als gratis kunnen zijn. Gebruikers kunnen eenvoudig een afbeelding uploaden en het gewenste lettertype kiezen, en de Font Finder AI geeft meer dan 60 vergelijkbare lettertypen weer die kunnen worden gedownload of gekocht. De tool maakt gebruik van geavanceerde AI om lettertypen in 90% van de gevallen te herkennen, en voor de resterende 10% zijn afbeeldingen van lage kwaliteit meestal de oorzaak. Het systeem kan lettertypen detecteren, ongeacht de uitgever, producent of gieterij, waardoor gebruikers kunnen zoeken naar een specifiek ontbrekend lettertype in de door een klant aangeleverde bronnen of een lettertype kunnen identificeren dat zij visueel aantrekkelijk vinden. De tool biedt een gebruiksvriendelijke interface waarin de geüploade afbeelding kan worden bijgesneden, geoptimaliseerd en ingevoerd om resultaten te verkrijgen. De Font Finder-tool bevat ook extra functies, zoals een generator voor weblettertypen, een afbeeldingseditor om letters te splitsen en de helderheid aan te passen, en een zoekfunctie op prijs om lettertypen te filteren op basis van hun kosten. De Font Finder-tool is geschikt voor ontwerpers, marketeers en iedereen die regelmatig met lettertypen werkt en een nauwkeurige en betrouwbare manier nodig heeft om lettertypen te identificeren. Met een grote lettertypedatabase en een geavanceerd AI-systeem wordt Font Finder beschouwd als een van de beste tools voor het zoeken naar lettertypen.

Website: whatfontis.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan What Font Is. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.