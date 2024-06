WebGradients is een gratis verzameling van 180 lineaire gradiënten die u kunt gebruiken als inhoudsachtergronden in elk deel van uw website. Kopieer eenvoudig CSS3-crossbrowser-code en gebruik deze in een oogwenk! We hebben ook een .PNG-versie van elk verloop gemaakt. Als bonus zijn er pakketten voor Sketch & Photoshop.

Website: webgradients.com

