Weather Belgium - RMI

Het weer in België. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (Frans: Institut Royal Météorologique de Belgique of IRM; Nederlands: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België of KMI) is een Belgisch federaal instituut dat zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de meteorologie.

