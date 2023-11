WaveBasis is een webgebaseerd softwareplatform voor technische analyse en automatische detectie van Elliott Wave-patronen. Het beschikt over een innovatieve verzameling exclusieve tools, speciaal op maat gemaakt voor golfanalisten en handelaars, en beschikt over een geavanceerde patroonherkenningsengine voor het automatisch bepalen van geldige Elliott Wave-tellingen met hoge waarschijnlijkheid. Onze unieke slimme tools en krachtige Wave Count Scanner helpen bij het identificeren van potentiële handelsmogelijkheden met een laag risico en ontsluiten de sleutels tot op prijspatronen gebaseerd risicobeheer, en dat allemaal in realtime. Of u nu handmatig golven telt of vertrouwt op automatisering van golftellingen, het is nog nooit zo snel of eenvoudig geweest om de kracht van Elliott Waves in uw handel te benutten... allemaal met bekroonde grafieken van professioneel kaliber.

Website: wavebasis.com

