The Washington Blade werd in 1969 opgericht als een zwart-wit gemeenschapsnieuwsbrief van één vel, verspreid in bars in de omgeving van D.C. In oktober 2009 vierde The Blade zijn 40e verjaardag als bekroonde nieuwsbron met een grote aanhang in print en online. Lezers ter plaatse en over de hele wereld zijn gaan vertrouwen op de ongeëvenaarde berichtgeving van Blade over LHBT-nieuws, waardoor de krant de bijnaam 'de krant van record voor de LHBT-gemeenschap' heeft gekregen.

Website: washingtonblade.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Washington Blade. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.