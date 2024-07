Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Vouchery.io is een omnichannel marketingplatform dat merken helpt gepersonaliseerde marketingpromoties te automatiseren, waardoor de promotionele ROI toeneemt. Onze programmeerbare, op API gebaseerde infrastructuur maakt het mogelijk om bij elke stap van het klanttraject tijdig het meest relevante aanbod te activeren, om actie te stimuleren en de klantbetrokkenheid op alle contactpunten vorm te geven. Vouchery Promo Hub kan eenvoudig worden geïntegreerd met elk marketingplatform van derden, waardoor realtime coupondistributie via e-mail, sms of berichtenapps zoals WhatsApp wordt gegarandeerd. Allemaal ontworpen om minder korting te geven en meer te engageren.

Website: vouchery.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Vouchery. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.