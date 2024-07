Voice of OC is een non-profit, onpartijdige nieuwsorganisatie die essentiële en onafhankelijke berichtgeving levert over Orange County, Californië. Voice of OC publiceert een verscheidenheid aan inhoud, waaronder nieuwsartikelen, onderzoeksrapporten en opiniestukken. Het produceert ook een wekelijkse podcast en organiseert een aantal evenementen en forums.

Website: voiceofoc.org

