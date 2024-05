Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Met Parrot Studio van VocaliD kunnen bedrijven op maat gemaakte AI-gegenereerde stemmen ontwerpen, bouwen en inzetten voor tekst-naar-spraak-toepassingen. In het voice-first-tijdperk moeten merken zich onderscheiden en klinken als zichzelf, in plaats van als hun concurrenten. Creëer een onderscheidende, merkconsistente vocale persoonlijkheid die verbinding maakt met uw klanten en converteert op basis van uw berichten, waardoor u loyaliteit en vertrouwen opbouwt op een manier die alleen met uw stem mogelijk is.

Website: vocalid.ai

