Viva.com Group, voorheen Viva Wallet, is een toonaangevende Europese technologiebank voor betalingen in 24 markten. We zijn actief in 17 talen en 9 valuta's en ondersteunen wereldwijd meer dan 30 betaalmethoden. De gratis app, viva.com | Terminal kan moeiteloos worden ingesteld op smartphones of andere dan 985 ondersteunde apparaattypen, waardoor deze apparaten effectief worden omgezet in aanpasbare verkooppuntterminals, allemaal zonder de noodzaak van extra hardware. Na het downloaden van de app kan uw bedrijf onderweg gemakkelijk verschillende betalingen verwerken, de voorraad beheren en toegang krijgen tot verkoopanalyses. Deze combinatie van mobiliteit, kosteneffectiviteit en een gebruiksvriendelijke interface maakt de viva.com | Terminal-app zeer geschikt voor kleine bedrijven, pop-upevenementen en afgelegen locaties. We verbeteren de beveiliging met de coderings- en tokenisatiediensten van viva.com, waardoor een extra beschermingslaag wordt toegevoegd tijdens betalingen. Dit zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen mogelijke beveiligingsproblemen en boetes. Belangrijkste kenmerken:Contactloze betalingenVerzamel tipsPapierloze ontvangstbewijzenVerbinden met printersRealtime verkoopgegevensPloegen beherenLocalisatieBetalingen offline verwerkenBelangrijkste voordelen:- Verlaag uw transactiekosten tot 0% en profiteer van het unieke cashback-concept van viva.com.- Ontvang uw geld direct na elke transactie met onze Real- Functie Tijdafrekening. U hoeft niet langer dagen of weken te wachten voordat u geld ontvangt! - Met viva.com | Terminal en tik op elk apparaat - u kunt betalingen rechtstreeks op uw iPhone of uw Android-apparaten accepteren of kiezen uit meer dan 985 ondersteunde apparaattypen!

Website: viva.com

