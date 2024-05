De mobiele VisitBasis-app helpt merchandisers, retailauditors en fieldmarketingteams om eenvoudig professionele retailuitvoeringsrapporten te maken. VisitBasis voor Android is gratis voor teams van 10 of minder gebruikers om retailaudits en productonderzoeken uit te voeren, marktgegevens te verzamelen, elektronische formulieren te maken, taken te beheren en PDF-rapporten en fotorapporten te ontvangen. Verzamel marktgegevens: 1. Maak sneller formulieren en productgebaseerde enquêtes met onze visuele formulierbouwer met slepen en neerzetten. 2. Bespaar tijd bij het toewijzen van taken met meerdere workflowopties en meldingen. 3. Geef uw team meer mogelijkheden met onze gebruiksvriendelijke mobiele app. Optimaliseer hun routes en verhoog het aantal bezoeken per dag. 4. Verklein het risico op menselijke fouten en voorkom fraude met ons bezoekvalidatiesysteem. 5. Ontdek exclusieve markttrends door geautomatiseerde herkenning van productafbeeldingen mogelijk te maken. Bouw interactieve rapporten en dashboards: 1. Reageer snel op de steeds veranderende klantvereisten. Pas interactieve rapporten aan met filters, afbeeldingen en bewerkbare grafieken en tabellen. 2. Visualiseer uw gegevens met de volledig geïntegreerde Google Data Studio. Automatiseer uw gegevensoverdrachten en bespaar uren op handmatige exporten. 3. Bespaar tijd met eenvoudig te delen, gebruiksklare PDF-rapporten met uw marktgegevens en foto's. 4. Bevestig het succes van uw detailhandel met onze doorzoekbare fotogalerij. 5. Plan vervolgactiviteiten rechtstreeks vanaf de foto's. Merken, CPG-fabrikanten, BTL-bureaus, dienstverleners op het gebied van retailmerchandising, makelaars en distributeurs gebruiken VisitBasis voor: Retailaudits / merchandising in de winkel / veldmarketing Uitvoering van handelsprogramma's Productinzichten Naleving van planogrammen Schapevaluatie Bemonstering, controle van evenementen en artikelen Merchandising en displays Inzichten van concurrenten Auditprijs weergeven Controlebord, POP- en POS-verificatie Beschikbaarheid op de plank Automatiseer uw veldmarketingactiviteiten vandaag nog!

Website: visitbasis.com

