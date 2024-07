Vindhya First is een sterk pro-publiek hyperlokaal, onafhankelijk mediaplatform dat zich richt op de Vindhya-regio van Madhya Pradesh, India. Er wordt serieus geïnvesteerd in serieuze journalistieke verhalen ter plaatse, gebaseerd op data en feiten en het zoeken naar oplossingen. Het is bedoeld om de samenleving, de politiek, het bedrijfsleven en de cultuur van de regio vast te leggen met zijn krachtige multimediarapporten die de regio en haar inwoners centraal houden.

Website: vindhyafirst.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Vindhya First. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.