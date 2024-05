Verhoog de retentie en productiviteit van uw teams. Bouw aan de carrières van uw medewerkers en ontwikkel tegelijkertijd belangrijke vaardigheden voor uw bedrijf Medewerkers in LatAm houden via onderwijs. Vinco helpt bedrijven in Latijns-Amerika bij het betalen van de online opleiding van arbeiders. We doen dit door werknemers te verbinden met toegankelijke programma's (zoals middelbare school-, universiteits- en taalcursussen) en op hun beurt het behoud van werknemers met minstens een factor twee te verbeteren.

Website: vincoed.com

