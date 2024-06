Vidzflow is een videohostingoplossing die speciaal is ontworpen voor Webflow en die een ontsnapping biedt aan de beperkingen van videocompressie, groottelimieten en rommelige videospelers. Hiermee kunt u onbewerkte videobestanden hosten of een insluitbare en volledig aanpasbare videospeler gebruiken, functies die niet standaard worden ondersteund in Webflow. Je kunt ook video's van YouTube of Vimeo uploaden door simpelweg de URL in te voeren.

Website: vidzflow.com

