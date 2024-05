Konfirmasi-gegevens Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. De digitale infrastructuur van de digitale infrastructuur werkt met een systeem dat de geïntegreerde hubs ondersteunt met technologie die de gebruiker verifieert. Verihubs is een identiteits- en risicobeslissingsplatform voor Indonesië. We hebben meer dan 290 toonaangevende ondernemingen/startups in meerdere sectoren, waaronder banken, fintech, e-commerce, verzekeringen en andere digitale sectoren, geholpen om fraude te voorkomen. Onze op AI gebaseerde gezichtsherkenningstechnologie (FR), gerangschikt op nummer 1 in Indonesië door het National Institute of Standards and Technology (NIST) op het gebied van prestaties en nauwkeurigheid, werd een belangrijk onderdeel van fraudepreventie in dit nieuwe tijdperk van digitale versnelling. Onze oplossingen hebben het vertrouwen gekregen van BCA – de grootste particuliere bank in Indonesië, IFG (een van de grootste staatsverzekeraars), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA en vele andere marktleiders.

Website: verihubs.com

