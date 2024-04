VerifactAI werkt als een plagiaatcontrole, maar voor feiten: u voert uw tekst in, analyseert wat er is geschreven en probeert bronnen op Google te vinden. Zo controleer je vóór publicatie op fouten of AI-hallucinaties in je tekst. We gebruiken bedrijfseigen machine learning-algoritmen die begrijpen welke uitspraken op feiten moeten worden gecontroleerd, en zoeken vervolgens één voor één op internet naar andere bronnen die hetzelfde zeggen. En weet je wat het beste is? Het duurt slechts ongeveer een minuut per sms!

Website: verifactai.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Verifact AI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.