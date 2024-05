Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Digitaal leenplatform voor Braziliaanse boeren. Verde is een digitaal platform dat de toegang tot leningen voor kleine en middelgrote boeren in Brazilië vereenvoudigt en uitbreidt. We bedienen boeren lokaal met snellere en transparantere financiële middelen.

Website: verde.agr.br

