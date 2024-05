Operationaliseer het emissiebeheer. Kwantificeer en rapporteer eenvoudig Scope 1, 2 en 3-emissies voor nalevingsdoeleinden, terwijl u doelstellingen op bedrijfsniveau en netto-nulinitiatieven vaststelt en volgt. Validere is een SaaS-bedrijf voor metingen, rapportage en verificatie (MRV) dat energieorganisaties helpt losgekoppelde, onvolledige gegevens om te zetten in duidelijke en onmiddellijk bruikbare routes naar financiële en ecologische waarde. Meer dan 50 van de toonaangevende energiebedrijven in Noord-Amerika vertrouwen op de technologie en multidisciplinaire experts van Validere om hun fysieke en ecologische grondstoffen te begrijpen en met duidelijkheid en gemak door een steeds complexere omgeving te navigeren. Validere heeft een missie om de menselijke welvaart te verbeteren door de energievoorzieningsketen efficiënt en duurzaam te maken. Het bedrijf heeft kantoren in Houston, Calgary en Toronto.

Website: validere.com

