USP.ai is een door AI aangedreven tool voor het genereren van afbeeldingen, ontworpen om schrijvers en creatievelingen te helpen snel en eenvoudig hoogwaardige, unieke blogafbeeldingen te maken. Het platform wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde deep learning- en tekst-naar-afbeelding-modellen, waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen genereren op basis van tekstbeschrijvingen. Gebruikers kunnen kiezen uit een reeks beeldverhoudingen en -stijlen, evenals unieke, reeds bestaande recepten. Het platform bevat ook een WordPress-plug-in, waarmee gebruikers rechtstreeks vanuit hun WordPress-dashboard afbeeldingen kunnen genereren. usp.ai biedt een gratis abonnement met beperkte opties, evenals verschillende betaalde abonnementen met onbeperkte beeldgeneratie en toegang tot exclusieve functies. Betaalde abonnementen worden ook geleverd met een standaard of verbeterde beeldlicentie, waardoor onbeperkte webdistributie en oplages tot 500.000 exemplaren mogelijk zijn. Ondersteuning is beschikbaar via e-mail, livechat en Discord.

Website: usp.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan USP.ai. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.