Usedesk is een klantenondersteuningsplatform voor het automatiseren, analyseren en stimuleren van de klantenservice dat helpt de loyaliteit van klanten te vergroten. 1. Alle verzoeken, recensies en vermeldingen over uw bedrijf in één venster verwerken. Het is niet nodig om te schakelen tussen messengers, chats, sociale netwerken, e-mail, applicaties, recensiesites en forums. Alles wordt op één plek opgeslagen. 2. Automatiseringsroutinewerk met hoge snelheid en ondersteuning: sjablonen, triggers en automatische antwoorden. Bewaar de chatgeschiedenis en beantwoord de veelgestelde vragen automatisch om meer tijd te besteden aan niet-standaard situaties en vragen. 3. Analytics: het werk van de afdeling, agent, periode. Kies de omstandigheden en analyseer de resultaten in handige tabellen. Hoe snel elke medewerker reageert, hoeveel verzoeken er worden verwerkt en hoe tevreden klanten zijn, is nu met één klik volledig duidelijk in de sectie Rapportage. We weten hoe uitdagend klantenservice kan zijn en doen ons best om geen zielloos systeem te zijn, maar een volwaardige en vriendelijke klantenservice: - Deel onze kennis offline en online: op webinars, meetups en conferenties. - Leid de beste klantenservicemanagers op. - En altijd hier om te helpen :)

Categorieën : Business Helpdesksoftware

Website: usedesk.com

