Upwards verbindt elke dag duizenden gezinnen met de beste lokale zorgverleners om veilige, betaalbare en hoogwaardige kinderopvang te bieden. Als het meest geliefde netwerk van doorgelichte, erkende en op de achtergrond gecontroleerde zorgverleners van het land, biedt Upwards gezinnen een stressvrije manier om kinderopvang te ontdekken, ontmoeten en boeken bij de beste, door ouders beoordeelde zorgverleners in hun regio. VIND DE PERFECTE VERZORGER VOOR UW GEZIN MET UPWARDS Vind kinderdagverblijven, kindermeisjes en babysitters die voldoen aan de unieke behoeften van uw gezin. Ongeacht uw schema, budget of speciale accommodaties, met Upwards kunt u eenvoudig dierenartsen matchen en de perfecte pasvorm voor uw kind vinden. Veel zorgverleners voltooien een antecedentenonderzoek wanneer ze zich bij Upwards aansluiten, maar ouders hebben ook de mogelijkheid om via de app een uitgebreide evaluatie aan te vragen voordat ze kinderopvangaanbieders ontmoeten. VIRTUEEL ONTMOETEN OM TIJD TE BESPAREN MET DE UPWARDS APP We begrijpen dat het vinden van de juiste verzorger van cruciaal belang is en dat uw tijd als ouder beperkt is. Upwards maakt het eenvoudig voor ouders en verzorgers om verbinding te maken, te chatten en virtuele rondleidingen en interviews te plannen om zonder gedoe de juiste pasvorm te garanderen. Zodra je jouw match hebt gevonden, vraag en plan je eenvoudig kinderopvang rechtstreeks vanuit de Upwards-app. KIJK JE KIDDO GROEIEN EN ONTWIKKELEN Oudere zorgverleners hebben toegang tot honderden educatieve activiteiten en leerplannen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat kinderen voortdurend leren en zich ontwikkelen. Alle activiteiten omvatten uitgebreide instructies voor elke leeftijdsgroep (baby's, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen), evenals tips voor ouders om het onderwijs thuis voort te zetten. Zorgverleners kunnen eenvoudig foto- en video-updates delen vanuit de Upwards-app, zodat ouders geen moment missen. VERBINDEN MET DE OPWAARDE GEMEENSCHAP Krijg de steun die je nodig hebt van andere gezinnen in jouw buurt via het Upwards Community-forum. Ontvang antwoorden op vragen over kinderopvang, gedrag en ontwikkeling, hacks voor ouderschap en lastige onderwerpen van lokale deskundigen op het gebied van kinderopvang en voorschools onderwijs. Zodra uw vragen zijn beantwoord, kunt u ook kindvriendelijke activiteiten delen en leren over dingen die u met uw kleintjes in uw buurt kunt doen. VERMELD UW VERZORGINGSDIENSTEN Meld u aan om lid te worden van het grootste zorgnetwerk in Amerika om te matchen met lokale gezinnen voor kinderopvang, oppas of oppas in uw buurt. Verzamel beoordelingen van ouders en bouw uw Upwards-verzorgerprofiel uit om certificeringen, ervaringen, beschikbaarheid van schema's en uw zorgfilosofie te delen met gezinnen in uw gemeenschap.

Website: upwards.com

