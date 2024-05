Upverter is sociaal maken. De beste manier om met anderen samen te werken. Ontdek, deel en werk aan hardware. In tegenstelling tot bestaande ontwerptools, die geïsoleerd zijn en voor één gebruiker bestemd zijn, is Upverter sterk geïntegreerd, inherent collaboratief en overal ter wereld toegankelijk. Met de ontwerpteams van Upverter maken contractontwerpers en grassroots-innovators gebruik van bestaande ontwerpinhoud en concentreren ze zich op het bouwen van hardware van de volgende generatie in plaats van tijd te verspillen aan het dupliceren van werk, het inkopen van onderdelen of het omgaan met fabrikanten.

