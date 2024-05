Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Upfort is een toonaangevend platform voor cyberbeveiliging en -verzekering dat holistische bescherming biedt tegen evoluerende cyberdreigingen. Upfort, opgericht in 2017 om de wereldwijde toegang tot cyberveerkracht uit te breiden, maakt cyberrisico’s eenvoudig te beheren en eenvoudig te verzekeren. Upfort levert kant-en-klare beveiliging waarvan bewezen is dat deze proactief risico's beperkt en een uitgebreide cyberverzekering van toonaangevende verzekeraars. Met bedrijfseigen gegevens en intelligente automatisering anticipeert de AI van Upfort op risico's en stroomlijnt de risicobeperking voor probleemloze acceptatie. Verzekeraars, makelaars en risicoadviseurs werken samen met Upfort om klanten veerkracht en gemoedsrust te bieden tegen cyberdreigingen.

Website: upfort.com

