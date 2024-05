UNLEASH is dé plek op het gebied van HR, baanbrekende technologieën en de toekomst van werk. Het is de essentiële bron van nieuws, analyses en markttrends die leiders van organisaties over de hele wereld inspireren en empoweren. UNLEASH heeft zijn hoofdkantoor in Londen, VK en is actief in heel Europa en de Verenigde Staten. Onze portefeuille omvat: UNLEASH World (Parijs) – De meest invloedrijke HR-conferentie en -tentoonstelling ter wereld en toont de volgende golf van baanbrekende technologieën en de mondiale vernieuwers die de toekomst van werk vormgeven. UNLEASH America (Las Vegas) - Het International Festival of HR, waar 's werelds HR-leiders zaken komen doen en inspirerende verhalen en knowhow ontdekken die de manier veranderen waarop organisaties over HR en innovatie denken. Uiteindelijk bieden we een platform om ideeën te delen die werken, netwerken en zaken doen.

Website: unleash.ai

