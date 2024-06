Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

UltraScriber is een webtoepassing waarmee u binnen enkele minuten uren aan audio en video automatisch kunt transcriberen. Het genereert ook een samenvatting en automatische categorisering van de transcriptie. Ten slotte biedt het een professionele weergave waarin u het transcript in paragrafen kunt visualiseren met tijdstempels en identificatie van de persoon die in elke paragraaf spreekt.

Categorieën : Productivity Transcriptiesoftware

Website: ultrascriber.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan UltraScriber. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.