Oekraïense Waarheid is een onafhankelijke online publicatie over sociaal-politieke en economische gebeurtenissen in Oekraïne. Politieke wetenschappers, economen, schrijvers, culturele figuren en bekende journalisten zijn regelmatige auteurs van artikelen over de Oekraïense Pravda. Sinds de oprichting in 2000 heeft de site een verbluffend stabiel bezoekersaantal bereikt: honderden miljoenen lezers per jaar. Elke dag wordt de Oekraïense Pravda-website bezocht door meer dan een half miljoen unieke lezers.

Website: pravda.com.ua

