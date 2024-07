BOS is een low-code/no-code-platform waarmee ontwikkelaars en bedrijven snel en eenvoudig webapplicaties kunnen maken en implementeren, zonder dat daarvoor uitgebreide codeerervaring vereist is. Met UBOS kunnen gebruikers API's zoals ChatGPT, Dalle-2 en Codex van OpenAI naadloos integreren en zelfs aangepaste ML-modellen gebruiken. Ze kunnen ook aangepaste admin-client- en CRUD-functionaliteiten creëren om verkopen, voorraad, contracten en meer effectief te beheren. Bovendien stelt UBOS gebruikers in staat dynamische dashboards te creëren die gegevens omzetten in bruikbare inzichten en innovatie voor hun bedrijf stimuleren. Het stelt gebruikers ook in staat eenvoudig chatbots te maken om de klantenondersteuning te verbeteren en een echte omnichannel-ervaring te creëren met meerdere integraties. Het alles-in-één cloudplatform van UBOS combineert low-code/no-code tools met edge-technologieën om webapplicaties schaalbaar, veilig en en eenvoudig te beheren. De tooling omvat een low-code/no-code Node-Red flow builder voor integraties en ETL, een Appsmith UI Builder voor interne tools, een uitgebreide UI-editor van UBOS.tech, een no-code databasetool zoals Airtable, en nog veel meer . UBOS biedt ook een AI Creator-functie voor het maken van UI-widgets met ChatGPT, een implementatiemanager voor CI/CD en app-sjablonen om samengestelde apps te maken of te installeren. UBOS heeft een werkruimte die functioneert als één ruimte voor het beheren van tools en services. UBOS helpt bedrijven ook hun activiteiten te optimaliseren, kosten te verlagen en groei te stimuleren met low-code cloudoplossingen. De snelheid, veiligheid en schaalbaarheid van het platform zijn de hoekstenen van succesvolle softwareontwikkeling. De functies omvatten een AI-assistent op basis van LLM/GPT-3-modellen, een geavanceerd ecosysteem van visuele ontwikkelingstools, achtergrondwerkers en automatiseringsdiensten, en een naadloze samenwerkingswerkruimte. De geavanceerde integratieoplossing van UBOS maakt verbinding met elke gegevensbron, kan worden geïntegreerd met alle bestaande of externe systemen en voert bedrijfsprocessen met gemak uit. Over het geheel genomen is UBOS een gebruiksvriendelijk, low-code platform waarmee gebruikers eenvoudig en snel krachtige webapplicaties kunnen maken.

Website: ubos.tech

