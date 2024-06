Type Network is een nieuw model voor typeontwerp, ontwikkeling, licentieverlening en gebruik. Het is gebouwd als antwoord op de vaak complexe en steeds veranderende eisen van goede typografie en slimme typegebruikers. Type Network is een particulier bedrijf dat eigendom is van letterontwerpers en richt zich op zijn missie: het vinden en ondersteunen van het beste lettertype en het publiceren ervan voor de beste ontwerpers.

Website: typenetwork.com

