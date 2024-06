Tuskr is moderne cloudgebaseerde testbeheersoftware die een reeks functies biedt om uw testprocessen te verbeteren. Schrijf expressieve testcases met rijke tekst, tabellen en schermafbeeldingen. Voer flexibele testruns uit met behulp van alle of een deel van uw testgevallen. Naadloze integratie met uw chat- en probleemvolgsystemen. Profiteer van hoogwaardige functies zoals prullenbak, audittrail, tweefactorauthenticatie en eenmalige aanmelding voor verbeterde beveiliging. Tuskr genereert gedetailleerde testrapporten en inzichtelijke statistieken, waardoor een betere zichtbaarheid wordt geboden en datagestuurde beslissingen mogelijk worden gemaakt. We bieden een genereus gratis abonnement en flexibele prijsopties die geschikt zijn voor kleine teams tot grote ondernemingen. Begin met onze gratis proefperiode van 30 dagen, inclusief voorbeeldgegevens, voor een snelle en eenvoudige evaluatie. Ons toegewijde klantenserviceteam zorgt voor een verfrissende klantervaring en is toegewijd aan het oplossen van uw problemen. Ervaar de efficiëntie en het gemak van Tuskr voor gestroomlijnd testbeheer. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis proefperiode en breng een revolutie teweeg in uw testprocessen.

Website: tuskr.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Tuskr. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.