TuneFlow is een intelligent platform voor het maken van muziek, mogelijk gemaakt door AI. Het is ontworpen om het maken van muziek te vereenvoudigen en te verbeteren, ongeacht het expertiseniveau van de gebruiker. Met TuneFlow hebben gebruikers toegang tot een reeks krachtige AI-functies die verschillende aspecten van muziekproductie bestrijken. Deze functies omvatten Voice Clone, waarmee gebruikers stemmen kunnen selecteren en klonen of hun eigen stemmen kunnen genereren; ChatGPT Lyrics, een krachtig hulpmiddel voor het genereren van songteksten over elk onderwerp; Smart Composer, waarmee gebruikers hun muziekideeën een impuls kunnen geven met vooraf ontworpen melodieën en begeleidingstracks; Smart Drummer, een AI-aangedreven tool die drumclips automatisch vult met favoriete beatstijlen; en Ultra-Clean Source Separator, die gemengde audiotracks scheidt in individuele zang, drum, bas en andere stems. TuneFlow biedt ook toonaangevende audiotranscriptie, waarmee zang- of instrumentopnamen worden omgezet in MIDI-noten. Gebruikers kunnen eenvoudig lo-fi hiphopnummers genereren met de One-Click Lo-Fi-plug-in. Daarnaast biedt TuneFlow een markt voor plug-ins met een gemeenschap van AI-muzikanten die voortdurend nieuwe AI-modellen bouwen en delen. Het platform is toegankelijk vanaf elk apparaat met cloudsynchronisatiemogelijkheden, en de TuneFlow Desktop-versie biedt geavanceerde audiobewerkingsfuncties en ondersteuning voor VST/VST3/ AU-plug-ins. Gebruikers kunnen ook naadloos projecten importeren en exporteren en lid worden van een creatieve gemeenschap om hun werk te delen en met anderen samen te werken. TuneFlow wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies en biedt een reeks prijsopties, waaronder de mogelijkheid voor videomakers, verkopers en bedrijven om toegang te krijgen tot royaltyvrije muziek-API's voor hun projecten.

Website: tuneflow.com

