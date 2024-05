Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

TrustPulse is een zelfstandige app voor sociaal bewijs die kan worden geïntegreerd met alle websiteplatforms, inclusief WordPress. U moet een TrustPulse-account hebben om van deze plug-in te kunnen profiteren. Klik hier om aan de slag te gaan met de TrustPulse FOMO-app. TrustPulse wordt geleverd met een eenvoudig te gebruiken social proof notificatiebouwer waarmee u prachtige WordPress FOMO-pop-ups kunt maken waarvan is bewezen dat ze converteren. U kunt het bericht, de kleuren, afbeeldingen en meer aanpassen zodat uw FOMO-meldingen voor sociaal bewijs overeenkomen met uw website. Met TrustPulse kun je kiezen uit 2 soorten FOMO-campagnes: * Recente activiteit: toon een livestream van website-activiteit, zoals WooCommerce-aankopen, registraties op lidmaatschapssites, e-mailaanmeldingen en meer. * On-Fire: Toon het aantal mensen dat in een bepaalde periode actie onderneemt op uw website. Met behulp van de TrustPulse WordPress FOMO-plug-in hebben gebruikers een onmiddellijke stijging van het conversiepercentage gezien.

Website: trustpulse.com

