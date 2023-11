De missie van Trek Medics is om elke gemeenschap over de hele wereld toegang te geven tot levensreddende technologie. Trek Medics International ontwikkelt innovatieve mobiele technologieën om ervoor te zorgen dat gemeenschappen de juiste hulpverlener op het juiste moment naar de juiste locatie kunnen sturen. We doen dit voornamelijk via Beacon, een betrouwbare en kosteneffectieve verzendoplossing voor hulpverlenersorganisaties.

Website: trekmedics.org

