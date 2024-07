TransLinguist is een geavanceerd platform dat hybride meertalige communicatie op afstand mogelijk maakt voor een verscheidenheid aan evenementen, waaronder webinars, conferenties, trainingen, gemeentehuizen en workshops. Het valt vooral op door zijn meertalige real-time vertaalmogelijkheden, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor bedrijven die streven naar mondiaal bereik en inclusiviteit. TransLinguist biedt onder meer videotolken op afstand, live ondertiteling en ondertiteling, tolken in gebarentaal en de in eigen beheer ontwikkelde TransLinguist Speech AI. Het platform biedt ook een breed spectrum aan taalgerelateerde diensten, waaronder vertaling, transcreatie, transcriptie, ondertiteling en ondertiteling, redactie en proeflezen, evenals nabewerking van automatische vertalingen, voice-over, web- en app-lokalisatie, enz. TransLinguist richt zich op een verscheidenheid aan sectoren, waaronder overheid/NGO, financiën, reizen en horeca, e-learning en onderwijs, techniek en IT, en meer. Het platform onderstreept een aanzienlijke focus op gegevensbeveiliging en belooft een veilige omgeving voor zijn gebruikers. Gebruikers hebben een toename in de betrokkenheid van het publiek en opmerkelijke kostenbesparingen gemeld na de overstap naar TransLinguist. Over het geheel genomen probeert TransLinguist taalbarrières op een gebruiksvriendelijke manier te overbruggen en zo de weg vrij te maken voor effectieve wereldwijde communicatie.

Website: translinguist.com

